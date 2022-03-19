شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أوكرانيا: أوقفنا تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن قوات الجيش الأوكراني، مساء اليوم السبت، تمكنت من وقف تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف.
وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أوقعنا خسائر في صفوف القوات الروسية في محيط كييف وزابوريجيا.
من جهته قال وزير المالية الأوكراني إن العملية العسكرية الروسية عطلت 30% من اقتصادنا.
بينما علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على الأزمة مع أوكرانيا بقوله “إن الغرب فقد مصداقيته كشريك اقتصادي وعلاقتنا مع الصين ستزيد”.
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