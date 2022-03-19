شكرا لقرائتكم خبر عن «يمكّنها من صناعة السلاح النووي».. مجلة أمريكية تكشف تفاصيل صادمة عن الاتفاق النووي مع إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
«أكثر ترويعا ويمكّن طهران من صناعة السلاح النووي في وقت أقصر»، بهذه العبارة كشفت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، تفاصيل جديدة صادمة حول الاتفاق النووي مع إيران.
وأضافت أن الأمر الأكثر ترويعا هو أن المفاوضين يفكرون في إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية.
ونوهت أن هذه الصفقة تختلف اختلافا جذريا عن الصفقة الأصلية، مضيفة أنها كما قال المفاوض الروسي، تمنح إيران “أكثر بكثير مما توقعت”.
وأوضحت أن هذا الاتفاق ليس نفسه الاتفاق السابق ، منوهة أن الصفقة الناشئة في فيينا ليست مجرد “عودة” إلى اتفاقية 2015 السابقة التي تفاوضت عليها إدارة أوباما ولا الصفقة “الأطول والأقوى” التي وعدت بها إدارة بايدن.
ونصحت المجلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخروج من هذه المحادثات، مؤكدة أنه يجب على إدارة بايدن أن تفعل ما وعدت به منذ فترة طويلة – وهو الاعتراف بأن الوقت قد نفد والخروج من المحادثات.
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