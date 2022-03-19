شكرا لقرائتكم خبر عن مرور مدمرة أمريكية بمضيق تايوان.. كيف ردت الصين على هذا الاستفزاز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

قال الجيش الصيني اليوم السبت، إن مرور المدمرة الأمريكية “رالف جونسون” في مضيق تايوان يوم الخميس 17 مارس بأنه تصرف “استفزازي”.

من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي جو بايدن “إن قضية تايوان تحتاج إلى أن تعالج بشكل سليم من أجل تجنب أي تأثير سلبي على العلاقات الصينية الأمريكية”.

وكان متحدث باسم الجيش الصيني قال في بيان إن مثل هذا التصرف “خطير للغاية” مضيفا أنه تم وضع قوات لرصد مرور المدمرة رالف جونسون.

وليس لواشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان بشكل عام، لكنها أهم داعم دولي لتايوان وأهم مورد سلاح لها.