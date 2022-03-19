شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تكشف حقيقة رفع الحصانة عن قنصليتها في لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت القنصلية العامة للكويت في لوس أنجلوس، مساء اليوم السبت، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن صدور حكم من المحكمة الفيدرالية الأمريكية، برفع الحصانة التي تتمتع بها القنصلية.
وقالت القنصلية في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه لا توجد قضية معروضة أمام المحكمة الفيدرالية، في الوقت الراهن، تخصّ القنصلية الكويتية في لوس أنجلوس.
وأهابت القنصلية العامة للكويت في لوس أنجلوس بمرددي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة.
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