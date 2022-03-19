شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من ماكرون: على القارة العجوز أن تتجهز لهذه الأزمة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب على أوروبا قاطبة أن تتحمل مسؤولية أزمة غذاء في أفريقيا والشرق الأوسط بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وأضاف ماكرون أن الأزمة على الأرجح ، ستكون خلال ما بين الـ12 شهراً والـ18 شهراً المقبلة، لأان أوكرانيا وروسيا، من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية على مستوى العالم.

وبحسب رويترز فإنه بعد تحذير ماكرون من الأزمة، حذر أيضا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة «إيفاد» أن الحرب الجارية في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء واسعة من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن هذا الأمر يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم.

يذكر أن روسيا تعد إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، مما ساهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30 بالمئة.