شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمر دولي.. رئيس مجلسة الأمة الكويتي يطالب بطرد وفد دولة الاحتلال قبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم المجتمع الدولي بضرورة التعاطي مع القضايا الحقوقية والمبدئية بمعيار واحد.

وأكد في مداخلة خلال مشاركته بالاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد في اندونيسيا اليوم السبت، أنه من غير الجائز التعاطي مع الأزمة الروسية الأوكرانية بمعيار في حين يتم التعامل مع اعتداءات دولة الاحتلال بمعيار آخر.

ووجه لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144، قائلا : «رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي يفترض أن تمثل الجميع وليس الكتلة الأوروبية فقط مع كامل تقديرنا لها».

وتابع الغانم في حديثه: “في الوقت الذي تتم الدعوة إلى إجراءات حازمة إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ أسابيع قليلة بما فيها دعوات لطرد روسيا من الاتحاد، نجد أن هناك تغافلا تاما وتجاهلا كاملا لجرائم دولة الاحتلال”.