شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية أوكرانيا: بوتين يسعى لتدمير مدينة ماريوبول بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتدمير مدينة ماريوبول بالكامل.

وأضاف دينيس موناستيرسكي، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت: “إن بوتين يستهدف قدرات البلاد التصنيعية”.

وفي وقت سابق، قالت الاستخبارات البريطانية، إن روسيا تعمل على إرسال المزيد من قواتها إلى أوكرانيا لتعويض خسائرها الفادحة هناك.

وأكدت الاستخبارات البريطانية، في بيان لها قبل أيام، إن روسيا تعزز من عدد قواتها في أوكرانيا لتعويض الخسائر، وتستقدم قواتها من المحيط الهادئ وأرمينيا وقطاع شرق أوكرانيا.

وتابع البيان، أن روسيا تسعى لاستخدام قوات أمن خاصة ومرتزقة سوريين، وكذلك تستقدم قواتها من المحيط الهادئ وأرمينيا وقطاع شرق أوكرانيا

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة الناتو الاستثنائية الأسبوع المقبل في بروكسل.