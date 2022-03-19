19 مارس , 2022
تطبيق تلغرام يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)
أمرت المحكمة العليا البرازيلية أمس (الجمعة) بوقف تطبيق «تلغرام» للمراسلة قائلة إنه رفض مراراً الالتزام بأوامر قضائية بتجميد الحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو الامتثال لقوانين البلاد، وذلك حسبما أشارت نسخة من الحكم اطلعت عليها «رويترز».
ورداً على ذلك، اعتذر بافل دوروف المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تلغرام» عن «إهمال» الشركة وطلب من المحكمة تأجيل حكمها لبضعة أيام مع سعي الشركة لتعزيز الامتثال.
ويمثل قرار المحكمة، الذي من المرجح أن يثير جدلاً حول حرية التعبير في البرازيل، الفصل الأخير في معركة مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحلفائه.
وأصبح الرئيس وأنصاره يعتمدون بشكل متزايد على «تلغرام» كشكل من أشكال الاتصال الجماهيري بعد التزام شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل «ميتا» التي تملك تطبيق «واتساب» وشركة «ألفابيت» التي تملك «غوغل» و«تويتر» بأوامر المحكمة العليا بحذف الحسابات المخالفة بسبب نشر معلومات مضللة مزعومة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة لبولسونارو... المحكمة العليا البرازيلية توقف «تلغرام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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