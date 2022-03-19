حاكم لوغانسك: فتح ممر إنساني للإجلاء وجلب الطعام اليوم

جندي أوكراني يتجه إلى موقعه في منطقة لوغانسك (أ.ف.ب)

قال حاكم منطقة لوغانسك الأوكرانية سيرهي جيداي إن ممراً إنسانياً لعمليات الإجلاء سيفتح في المنطقة صباح اليوم السبت.

وأضاف جيداي على تلغرام «تم الاتفاق على فتح ممر إنساني. سنحاول إجلاء الناس وجلب الطعام اليوم. تم الاتفاق على (نظام صمت) يوم 19 مارس (آذار) ابتداء من التاسعة صباحاً».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إنه بفضل الممرات الإنسانية التي أقيمت في البلاد، تمكن أكثر من 180 ألف أوكراني من الهروب من المعارك، بينهم أكثر من 9 آلاف شخص من ماريوبول.

ومنذ 24 فبراير (شباط)، غادر أكثر من 3.2 مليون أوكراني البلاد، واتجه ما يقرب من ثلثيهم إلى بولندا.