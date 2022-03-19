أمريكا تنقل آلياتها العسكرية إلى شمال العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر محلية سورية بإخراج القوات الأمريكية أمس، لرتل محمل بآليات ومعدات عسكرية من قاعدتها بريف الحسكة في سوريا إلى شمال العراق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر محلية من ريف اليعربية شمال شرق الحسكة قولها «إن رتلا مؤلفا من 52 آلية بينها ناقلات مغطاة محملة بمعدات عسكرية، وشاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي يرافقها عدد من المدرعات خرجت من الأراضي السورية، واتجهت إلى شمال العراق».

ورجحت المصادر أن «تكون تلك الآليات والمعدات معطوبة جراء تعرضها لهجمات خلال الفترات الماضية في ظل انتشار أنباء تناقلتها مصادر إعلامية متنوعة عن تعرض قواعد للاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية لهجمات بالقذائف خلال الشهر الجاري».

ووفق الوكالة «أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الثالث عشر من الشهر الجاري رتلا من 65 شاحنة وصهريجا، محملة بكميات من القمح والنفط المسروق إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة».

وتنتشر قوات أمريكية في ريفي الحسكة ودير الزور بشمال شرق سوريا.