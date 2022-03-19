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99 طنا سلال سعودية للمحتاجين في تعز وأبين

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 99 طنا من السلال الغذائية على الفئات الأشد حاجة في تعز وأبين.

وسلم المركز 63 طنا و130 كجم من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 3,540 فردا، في حين وزع 26 طنا و750 كجم في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 1,500 فرد.

ويستهدف المركز توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وفيما ضخ المركز 3 ملايين لتر مياه صالحة في مديرية الخوخة بالحديدة ضمن مشروع الإصحاح البيئي، وزع المركز مساعدات إيوائية شملت 200 خيمة و350 حقيبة إيوائية في مديرية حريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,100 فرد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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