ترحيب أممي بالمساعي الخليجية لإنهاء أزمة اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت الأمم المتحدة بمساعي مجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بإنهاء الصراع في اليمن.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، للصحفيين «تقدر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن».

وفي غضون ذلك، اختتم المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأسبوع الثاني من المشاورات الثنائية حول الإطار، وأشار بيان صدر عن مكتبه إلى أن غروندبرغ اختتم الأسبوع الثاني من المشاورات مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية في سياق ما يبذله من جهود نحو إرشاد إطار عمله الذي يهدف رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنّزاع. والتقى في المشاورات مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع. وأجرى لقاءات تشاورية أيضا مع خبراء أمنيين بمن فيهم مختصون عسكريون وأمنيون وقادة من المجتمع المدني.

إلى ذلك رحبت رئاسة الجمهورية اليمنية بالدعوة الموجهة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل المقبل، وأشادت بالجهود المخلصة لدول الخليج العربي وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، مؤكدة دعمها ومساندتها لكافة تلك الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار.

وقال مستشار الرئيس اليمني ورئيس مكون الحراك الجنوبي ياسين عمر مكاوي على المبادرة التي أطلقتها مجلس التعاوني الخليجي للأطراف المتنازعة في اليمن بشأن التسوية السياسية وإحلال السلام.

وقال «إن دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى مشاورات بين مختلف المكونات اليمنية خطوة مهمة جدا. وأشار مكاوي إلى أن المبادرة تهدف نحو تحقيق الوئام الوطني لمواجهة التحديات التي يتحتم على اليمنيين خوض نقاشات فيها لتسوية الطريق نحو إقامة سلام دائم.

وكانت جماعة الحوثي، رحبت بالحوار الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي، مشترطة أن يكون الحوار في «بلد محايد» غير مشترك في الحرب الدائرة في اليمن منذ ثمان سنوات».

من حهته، دعا عضو مجلس النواب في صنعاء عبده بشر، المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي لتنفيذ عصيان مدني والبقاء في منازلهم، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعدم صرف مرتبات الموظفين.

وقال «إن الأوضاع في البلاد وصلت حدا لايطاق في ظل الغلاء الفاحش والأزمات المتلاحقة وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي والجرعات السعرية والجبايات غير القانونية التي تنفذها سلطات الأمر الواقع والتي يتحمل المواطنون أعباءها رغم انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ عدة سنوات».

ووجه بشر، دعوة لكافة اليمنيين بالتصعيد السلمي والمشاركة في عصيان مدني يومي اليوم الأحد والاثنين من كل أسبوع لمدة ست ساعات ابتداء من الساعة السادسة فجرا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وأشار إلى أن هذا التصعيد في إطار الاحتجاج السلمي على تدهور الأوضاع والخدمات، وسياسة تكميم الأفواه والتهديدات والقمع الأمني ومصادرة الحريات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد كل من يخالف أو يعارض سياساتها. كما دعا إلى مقاطعة شراء المواد التي يتلاعب بأسعارها الفاسدون والعابثون وتجار الحروب وأصحاب المشاريع والمصالح الضيقة.

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