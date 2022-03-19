الخارجية تنفي زيارة بلينكن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت وزارة الخارجية السعودية صحة التصريح المتداول إعلاميا والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة، بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة أنتوني بلينكن، في المستقبل القريب، وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.

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