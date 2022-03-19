وفد عراقي يطلع على خطط ملاحقة داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وفد عسكري رفيع المستوى أمس، على الوضع الأمني ومتابعة خطط ملاحقة بقايا داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين. ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، وصل رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية إلى صلاح الدين. وأضافت «إن الوفد اطلع على القطعات والوضع الأمني في محافظة صلاح الدين، ومتابعة الجهد الاستخباري وتصفية ما تبقى من أوكار عصابات داعش الإرهابية».

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