وزارة الدفاع الأوكرانية والروسية يعلنان حصيلة القتلى من العسكريين والمعدات منذ بداية الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان اليوم السبت، عن مقتل 14400 جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، فضلا عن تدمير 1470 مركبات قتالية مدرعة.

على الجانب الأخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 69 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 12 طائرة مسيرة خلال ليلة السبت، كما دمرت 3 منظومات للدفاع الجوي من طراز أس 300 تابعة للقوات الأوكرانية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الرابع والعشرون على التوالي، اليوم السبت، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.