شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تنهي ورش عمل الموسم الأول للمنتديات بمبادرة مكافحة الإدمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الأحد، ورش العمل الخاصة بالموسم الأول للمنتديات بمبادرة مكافحة الإدمان ضمن "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية".

وتعقد الورشة بحضور سها السعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، ويلتقي خلالها أسامة الرفاعي، عضو المنتديات، مع أحمد الكتامي، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة الإدمان" العضو الحكومي"، وأحمد سيد، معالج إدمان، ومايكل جابي، معالج نفسي، ودكتور فادي صفوت، طبيب نفسي وعضو الجمعية العالمية للإدمان الرقمي، وأسماء جويدة، طالبة جامعية ومدربة ميدانية في مكافحة الإدمان والتعاطي.

وتأتي تلك الورش حيث يلتقي المسئول عن المبادرة ومعه ممثل عن منتديات التنسيقية بممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وعن طلاب الجامعات، لمناقشتهم في القضية المطروحة والاستماع لوجهة نظرهم بهدف الوصول لورقة عمل تحقق الهدف المطلوب.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت "المنصة الحوارية للعدالة الثقافية" باعتبارها نتائج فاعليات الموسم الأول للمنتديات، والتي تتناول ٤ محاور ضمن ملف العدالة الثقافية وهي محور تطوير قصور الثقافة ومحور محو الأمية ومكافحة الإدمان، ومحور أطفال بلا مأوى" أطفال الشوارع".

ويتم الانتهاء من المحاور الأربعة على مرحلتين، الأولى عبر ورش عمل يشارك فيها عدد من المهتمين من داخل المنتديات بالإضافة إلى عدد من المختصين والمهتمين من خارج أعضاء التنسيقية، وذلك للوصول لمخرج يحقق الهدف المطلوب.

أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن حلقات نقاشية مع شخصيات أكثر تخصصاً كممثلين من الجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية والمجتمع المدني بهدف الوصول لصيغة مثلى للمحور محل النقاش.