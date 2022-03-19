برلمانيون: نشهد طفرة فى المشروعات القومية والتحديات الراهنية عكست قوة مصر

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المبادرات الرئاسية التى كان بها دور كبير فى تحسين وجه الحياة والخدمة للمواطن المصرى.

وأضاف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب، أن المنتدى البرلمانى الثانى يهدف إلى أن البرلمان بغرفتيه مع الحكومة يدا واحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى البرلمانى الثانى للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وبحضور وزيرة التجارة والصناعة ووزير الإسكان، ونائب وزير التخطيط، وعدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ومن جانبه، قال النائب محمد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن اختيار موضوعات المنتدى تعكس مزيد من الأهمية ليعبر عن تعميق مفهوم الاصطفاف واجتياز التحديات والمعارك الاقتصادية، مما يفرض على الأحزاب السياسية الاصطفاف خلف الدولة المصرية مسئولية العمل لاستشعار نبض الشارع المصرى، مؤكدا أن مشروع مبادرة "حياة كريمة" يعد الأعظم فى تاريخ مصر الحديثة.

وتوجه النائب الوفدى سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بالشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، والى النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، على الدعوة الكريمة لحضور المنتدى البرلمانى الثانى الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة، مؤكدا بأن المنتدى أكد على وحده الصف، واصطفاف القوى السياسية والأحزاب المصرية فجميعهم متفقون على هدف واحد وهو دعم القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية لمواجهه التحديات.

واضاف سعيد ضيف الله خلال كلمته بالمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، فى الجلسة الختامية المنتدى، بأننا ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة وحدة الصف لمواجهه قوى الشر فجميعنا متحدون أغلبية وطنية ومعارضة وطنية تحت لواء واحد لا نرى فيه إلا مصلحة الوطن والمواطن، وخلف جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة.

وتابع ضيف الله بأن المعارضة الوطنية ممثلة فى حزب الوفد العريق الذى أشرف بالانتماء لها تاريخ حافل بالمواقف الوطنية الصادقة التى برهنت على حب الوطن ووحده الصف، والحفاظ على الثوابت الوطنية.

وبعث ضيف الله، رسالة إلى المشككين وأعداء الوطن: "أننا سنظل كتلة واحدة صلبة، يجمعنا هدف واحد وهو دعم الدولة المصرية فى ظل قيادة حكيمه رشيدة، فى ظل قيادة تعى أهمية الاصطفاف فى هذا الظرف الراهن الذى يمر به العالم".

وتقدم ضيف الله بالشكر إلى المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الذى وعى إلى اهميه التوحد والتكتل وجمع كل طوائف القوى السياسية، الذى جمع كل هذه الطوائف لإرسال رسالة بأن الجميع متوحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروعه الوطنى الكبير أغلبية ومعارضة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، بأننا مستمرون فى دعم الدولة المصرية، وهى تخطوا بخطوات ثابته نحو مستقبل أفضل، ونحو الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعًا.

ووجه التحية لمن فكر فى هذا المحفل الجامع لكل هذه القوى تحت مظلة واحدة وهى مصلحه الوطن والمواطن.