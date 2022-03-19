شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: دور الشباب فى استراتيجية حقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها للدعم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين الشباب والرؤية التى تكمن خلف منتديات الشباب وفى مقدمتها الاستماع للشباب وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل فى بناء الجمهورية الجديدة وبالتالى لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب خلال فعالية "شباب مصر وإستراتيجية حقوق الإنسان"، التى نظمها اتحاد طلاب تحيا مصر، اليوم السبت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن تنفيذ حقوق الإنسان هو الوسيلة المثلى لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الشباب للتعمق فى قضايا حقوق الإنسان لفهم دورهم فى تنفيذ الإستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضى، واضعا مصر على مفترق طرق جديد يليق بالجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الدور الفاعل والمستنير للشباب فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة.