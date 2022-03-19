علاء عابد: إنجازات مصر فى عهد الرئيس السيسي لم تشهدها منذ عهد محمد على

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للحكومة على المشاركة فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن للحوار حول التحديات التى تواجه الدولة المصرية قائلا: " لا شك أن مصر دولة ملهمة للعديد من الدول فى العديد من الانجازات الهامة ".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن فى ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.

وأوضح علاء عابد:" نأمل أن تغزو الصناعة المصرية العالم ونعتز بمشاركة وزراء الاسكان والتجارة والصناعة فى المنتدى للحوار بين نواب البرلمان والحكومة، هناك قلة فى الخارج لا تريد لمصر خيرا وتنتقد المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية وغيرها".

وأضاف: " نحمد الله أن الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار بفضل القيادة الحالية ونقدم التحية للرئيس القائد عبد الفتاح السيسى ولرؤية 2030 التى قادتنا بهذه الانجازات ".

وأشاد النائب علاء عابد، بالانجازات التى قامت بها الدولة المصرية فى كافة القطاعات بما فى ذلك قطاع الطرق والكبارى والاسكان وغيرها، مستطردا:" الانجازات التى شهدتها مصر لم تشهدها منذ عصر النهضة فى عهد محمد على ولفت إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قادت مصر لمزيد من الانجازات فى كافة المجالات".