شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بدفاع البرلمان: استماع الرئيس للمواطنين يعكس حرصه الشديد على حل المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد إدريس عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن نزول الرئيس إلى الشارع للاستماع لمشاكل المواطنين يدل حرصه الشديد على حل كل المشاكل بنفسه سواء كبيرة أو صغيرة وإن كل مواطن له الحق في الدعم الذى نصت عليه الدوله وتوفره وتقدمه خاصة في رغيف العيش.

وأضاف عضو دفاع البرلمان: لم نرى من قبل أي رئيس ينزل الشارع ويقابل المواطنين، مما يدل على حرص الرئيس على متابعه أحوال ومشاكل المواطنين خاصة محدودي الدخل، والمتابعة باستمرار على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه الجولة تعطى رسالة قوية باهتمام الرئيس الكبير بالتأكد من تواجد السلع الغذائية وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفي متناول الجميع خصوصا قبل حلول شهر رمضان الكريم، بجانب إلزام التجار علي عدم البيع بأسعار مرتفعة واستغلال المواطنين.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية أمس الجمعة فى منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور الرئيس، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.