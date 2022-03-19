ننشر تفاصيل المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الأربعاء، مؤتمرها الدولي "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة"، الأربعاء المقبل، ولمدة يومين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أكثر من ٥٠ أستاذا وعميدا وباحثا من المتخصصين والمهتمين بمجال الإعلام والاتصال من عدد من الجامعات المصرية والعربية، برئاسة الدكتور رضا عبدالواجد عميد كلية الإعلام بنين بالقاهرة.

يبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، وكلمة للدكتور عبدالراضي حمدي وكيل الكلية، والعميد الدكتور رضا عبدالواجد.

وينشر "الخليج 365"برنامج وجلسات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الإعلام، كما يلي: