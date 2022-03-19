في المدارس.. طلاب أولى ثانوي يؤدون اختبار تدريبي على التابلت غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا الأحد، اختبارًا إلكترونيًا في اللغة الإنجليزية باستخدام أجهزة التابلت في المدارس.

يهدف الاختبار إلى تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية في 3 مواد (اللغة الإنجليزية – الفيزياء – التاريخ) لمدة ساعة فقط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022، مع مراعاة الآتي:

1- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

2- تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

3- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

4- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

5- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

6- تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.

7- يجب تحديث اجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

8- يجب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

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