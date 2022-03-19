مجلة أمريكية تكشف تفاصيل مروعة في الاتفاق النووي مع إيران

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الخارجية، إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يخرج من المحادثات مع إيران حول الاتفاق النووي. وكشفت في ذات الوقت أن هذا الاتفاق ليس نفسه الاتفاق السابق إنما أكثر ترويعا ويمكن طهران من صناعة السلاح النووي في وقت أقصر.

ملامح خطيرة

وقالت المجلة إن روسيا فتحت للتو جبهة جديدة في حرب أوكرانيا، على بعد أكثر من 600 ميل إلى الغرب من كييف - في فيينا، حيث كانت القوى العالمية تتفاوض على اتفاق نووي مع إيران. وكانت ملامح هذا الاتفاق بالفعل خطيرة بما فيه الكفاية. الآن، تقدم موسكو مطالب جديدة، باستخدام المحادثات لتشتيت الانتباه وتعطيل محاولات معاقبة غزوها غير القانوني.

وأضافت: "من الصعب قياس مدى قرب الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وروسيا والصين من اتفاق نووي مع إيران. لأشهر، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم عقد صفقة مع طهران لن يكون بهذه السهولة، ولكن في الأسابيع الأخيرة، زعموا أنهم على بعد أيام فقط من تلك الصفقة".

ما يبدو واضحا هو أن الصفقة الناشئة في فيينا ليست مجرد "عودة" إلى اتفاقية 2015 السابقة التي تفاوضت عليها إدارة أوباما ولا الصفقة "الأطول والأقوى" التي وعدت بها إدارة بايدن.

وسعت اتفاقية عهد أوباما إلى إبقاء إيران على بعد عام من امتلاك سلاح نووي لمدة 13 عاما. ويبدو أن الصفقة الجديدة تترك لإيران نصف وقت الاختراق (ستة أشهر) لنصف المدة (سبع سنوات). كما يمكن أن يُلزم الدول الغربية بالدفع لروسيا مقابل الحصول على اليورانيوم الإيراني القريب من صناعة الأسلحة النووية، حتى مع فرض عقوبات على موسكو من قبل تلك الدول نفسها.

حصول إيران على تنازلات

في غضون ذلك، ستحصل إيران على تنازلات أكثر مما كانت عليه في عام 2015. ويشمل ذلك رفع العقوبات النووية، ولكن أيضا تلك التي تستند إلى رعاية إيران للإرهاب. الأمر الأكثر ترويعا هو أن المفاوضين يفكرون في إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية - حتى عندما أطلق الحرس الثوري الإيراني قذائف صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

وأكدت المجلة أن هذه الصفقة تختلف اختلافا جذريا عن الصفقة الأصلية. إنها كما قال المفاوض الروسي، تمنح إيران "أكثر بكثير مما توقعت".

وفقط عندما بدا أن الصفقة قد تمت، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فجأة بـ "ضمان كتابي" لإعفاء المعاملات الروسية الإيرانية من أي عقوبات ضد روسيا لغزو أوكرانيا.

وفي النهاية، رفضت إدارة بايدن مطالب موسكو الواسعة النطاق للحصول على إعفاءات شاملة من جميع تجارتها مع طهران، لكن روسيا لا تزال تتراجع عن الإعفاءات الأمريكية لعقد شركة الطاقة النووية التي تديرها الدولة بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع محطة الطاقة النووية الإيرانية في بوشهر. .

حيلة روسية

وأضافت "ناشيونال إنترست"، أن الحيلة الروسية تعني أن المحادثات تستمر الآن حتى ولو كانت بطيئة. ومع تركيز الاهتمام الأمريكي والأوروبي على أوكرانيا، ومع مطالبة لافروف بإيقاف مفاوضات فيينا مؤقتا إلى أجل غير مسمى، تواصل إيران تخصيب المزيد من اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما مما يزيد من تقليص نافذة الاختراق الصغيرة التي تبلغ مدتها أربعة أسابيع.

خروج بايدن من المحادثات

نصحت المجلة الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخروج من هذه المحادثات، فوسط هذه التأخيرات المتزايدة، ومع تأخير إيران للأمور أكثر من خلال المطالبة بمزيد من التنازلات الأمريكية، يجب على إدارة بايدن أن تفعل ما وعدت به منذ فترة طويلة - وهو الاعتراف بأن الوقت قد نفد والخروج من المحادثات.

وأضافت: بدلا من صفقة خطيرة ، لا سيما تلك التي تمنح طهران وموسكو شرايين الحياة الاقتصادية، أو مفاوضات مطولة مع المفسدين الروس الدائمين، يجب على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين الانتقال إلى "الخطة ب" الجادة.