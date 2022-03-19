ويأتي ذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود شجار حاد استخدم فيه سلاح ناري، في منطقة "حي الزهراء" التابعة إلى قضاء المدائن، حيث انتقلت قوة بقيادة آمر اللواء الرابع ومفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلى عين المكان.
وتم تطويق المكان في أقل من نصف ساعة، ومنع توسع الخلاف العشائري بعد إلقاء القبض على 8 متهمين من أطراف النزاع، الذي راح ضحيته 3 قتلى، بينهم امرأتان، وإصابة آخر.
وضبطت الشرطة 3 بنادق كلاشنكوف مستخدمة في الشجار، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم، ونقل القتلى بالتنسيق مع مفارز شرطة النجدة، إلى دائرة الطب العدلي برفقة مفارز وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: شجار عشائري يسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.