قديروف يعلن وصول “كتيبة متطوعين” من الشيشان إلى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

مع تواصل الحرب للأسبوع الرابع، أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن وصول “كتيبة متطوعين” من الشيشان إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا هناك.

ونشر قديروف على حسابه في تطبيق تليجرام، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر النائب في مجلس الدوما الروسي عن الشيشان، آدم دليمخانوف، وهو من أقارب الأول، حيث كان يلقي كلمة أمام هؤلاء المقاتلين الشيشانيين المتطوعين للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

وقال قديروف إن المقاتلين الشيشانيين يشاركون منذ البداية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و”يكافحون مسلحي الكتائب القومية”، مضيفا أن “آلاف المتطوعين من الجمهورية يتطلعون إلى مساعدة أشقائهم”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الشيشاني، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال قديروف في رسالة نشرها على “تلجرام”: “أرسل مساعد رئيس الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا”.