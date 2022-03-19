حليف بوتين: على كييف توقيع اتفاق مع موسكو أو الاستسلام

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قال إلكسندر لوكاشينكو البيلاروسي الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على أن بوتين يتمتع بصحة جيدة و”في أفضل حالاته على الإطلاق”.

وقال لوكاشنكو في تصريح صحفي: “أنا وهو لا نلتقي كمجرد رئيسين، إذ تربطنا صداقة يسودها الود.. أنا مطلع تماما على كل تفاصيله لأقصى حد، سواء كانت رسمية أو شخصية”.

وتابع “بوتين يتمتع بالكفاءة التامة، إنه في أفضل حالاته على الإطلاق، إنه شخص راشد تماما ينعم بصحة بدنية جيدة، إنه رياضي”، مكملًا: “كما يقولون هنا: سيشهد جميع جنازاتنا”.

وتحسر لوكاشينكو أيضا على تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، مردفًا:” انهيار الاتحاد السوفيتي مأساة، لو أن الاتحاد السوفيتي قائم حتى يومنا هذا لتجنبنا كل أنواع الصراعات في العالم”.

وجاء في حديثه: “عندما كان الاتحاد السوفيتي موجودا، كان العالم متعدد الأقطاب ويوازن كل قطب الآخر، سبب ما يحدث الآن في العالم هو القطبية الأحادية، احتكار كوكبنا من قبل الولايات المتحدة”.

وتعليقًا على الوضع حول أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، أعرب لوكاشينكو عن اقتناعه بأن “روسيا ستتعامل مع هذه العملية بمفردها”، مضيفًا أنه “لم يطلب أحد من بيلاروس المشاركة فيها”.

كما اعتبر الرئيس البيلاروسي أنه “أمام كييف الآن فرصة تاريخية لحفظ ماء الوجه وتوقيع اتفاق مع موسكو”، مؤكدًا أنه “إذا لم تتوصل كييف الآن إلى اتفاق وتوقعه فإنه سيتعين عليها التوقيع في وقت لاحق على إجراءات استسلام”.