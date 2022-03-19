بريطانيا: ليس لدينا خطط لنشر قوات في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 4:59 مساءً

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إن بلاده ليس لديها أي خطط لنشر قوات في أوكرانيا، مؤكداً أن المقاومة والصمود الأوكراني يعني خسارة روسيا.

وأضاف جونسون، خلال كلمة في مؤتمر لحزب المحافظين، أن مجموعة دعم أوكرانيا على تواصل دائم ومباشر، وأن هناك تواصلا دائما مع المسؤولين الأوكرانيين.

وأوضح أنه يجب على أوروبا أن تستعيد السيطرة على إمدادات الطاقة، مؤكداً: “حان الوقت لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية”.

وتابع جونسون: “بوتين يسعى من خلال حربه أن يلحق الأذى بالاقتصاد الأوروبي”، مؤكداً “إذا صمتنا الآن فإن بوتين سيهاجم جورجيا ودول البلطيق”، و”لن نسمح لبوتين أن يهاجم دولا أخرى في أوروبا”.

واستطرد أن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا، قائلا: “محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى”.

وأكد جونسون أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، مضيفا: ” إذا صمدت أوكرانيا سيخسر بوتين”.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إن العقوبات العالمية أضعفت الاقتصاد الروسي.

وأضافت تروس، خلال كلمتها أمام مؤتمر لحزب المحافظين، “لا نريد أن نعود إلى العهد السوفيتي، ولن نهدأ حتى تعود السيادة لأوكرانيا”، مؤكدة أنه على المملكة المتحدة أن تنهي ارتباطها بالأنظمة المستبدة حتى تحافظ على استقلالها.

وتابعت: ” الأوكرانيون يحظون بتضامن استثنائي عبر العالم مقابل عزلة متزايدة لبوتين، وعندما نواجه مستبدا مثل بوتين ينبغي أن ندرك أنه لا يفهم سوى لغة القوة”.

وأضافت تروس خلال حديثها: أصدقاؤنا في أوكرانيا ممتنون للدعم العسكري الذي نقدمه لهم.

وأكدت على التزام الحكومة باتخاذ ما يلزم لحماية أمن بريطانيا.