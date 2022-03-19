شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مقاتل على الأقل.. أوكرانيا تستيقظ على مذبحة بصفوف جنود نائمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

لقى عشرات الجنود الأوكرانيين مصرعهم في هجوم روسي استهدف ثكنة عسكرية في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا بستة صواريخ.

وذكر شهود عيان اليوم السبت، أن الجنود الذين قوتلوا كانوا نائمين، ولا تزال عمليات الإغاثة مستمرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجندي مكسيم (22 عاما) في الموقع قوله: إن “مئتي جندي على الأقل كانون نائمين في الثكنة”.

وأضاف مكسيم: “تم انتشال خمسين جثة على الأقل لكننا لا نعرف كم عدد الذين ما زالوا تحت الأنقاض”.

وقال أحد عناصر الإنقاذ: “نواصل العد لكن من المستحيل أن نعرف نظرا لحالة الجثث”.

ودمر الموقع الكائن في شمال هذه المدينة بالكامل بعد أن أصابته ستة صواريخ الجمعة. ولم تنشر السلطات الأوكرانية أي معلومات عن عدد القتلى.

واكتفى حاكم منطقة ميكولاييف فيتالي كيم، اليوم السبت بالقول في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك إن الروس “نفذوا بشكل جبان ضربات صاروخية ضد جنود نائمين”، منوها: “ما زالت عملية الإنقاذ جارية”.