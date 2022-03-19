إجراء جديد يخص أداء 'العمرة'

وجاءت تأكيدات الوزارة ردا على أحد الاستفسارات عبر منصاتها الرسمية حول إمكانية أداء العمرة لغير المحصنين، لتجيب بقولها: "تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا".



وشهدت المملكة في الأونة الأخيرة بعض المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.