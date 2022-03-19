انت الان تتابع خبر حريق ضخم قرب النادي التركماني في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حريق ضخم قرب النادي التركماني شرقي العاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن "حريقاً اندلع في شارع فلسطين قرب نادي التركماني في ثلاث مولدات اهلية على سطح بناية".
وأضافت، أنه "تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني بخسائر مادية دون خسائر بشرية"، مبينة أن "سبب الحادث تماس كهربائي".
وأضافت، أنه "تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني بخسائر مادية دون خسائر بشرية"، مبينة أن "سبب الحادث تماس كهربائي".