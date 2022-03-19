حريق ضخم قرب النادي التركماني في بغداد

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن "حريقاً اندلع في شارع فلسطين قرب نادي التركماني في ثلاث مولدات اهلية على سطح بناية".

وأضافت، أنه "تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني بخسائر مادية دون خسائر بشرية"، مبينة أن "سبب الحادث تماس كهربائي".

