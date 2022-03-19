انت الان تتابع خبر فساد المنتجات النفطية وصراع الجمهورية وخطر التلوث في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الديمقراطي يؤكد عدم وجود تسوية مع الاتحاد بشأن مرشح الرئاسة.. وترجيحات بحسم الخلافات قبل جلسة السبت.
= استمرار الحوارات بين الاطار والتيار بشأن الكتلة الاكبر.. ودعوات لحكومة انقاذ وطني للخروج من الازمة.
= خطر التلوث يهدد العراق.. تحذير من كارثة انسانية بسبب المياه.. ومخلفات النفط تفاقم حجم المشكلة.
= بعد اتهامه بالفساد.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك تزامنا مع ازمة الوقود.
= خطر التلوث يهدد العراق.. تحذير من كارثة انسانية بسبب المياه.. ومخلفات النفط تفاقم حجم المشكلة.
= بعد اتهامه بالفساد.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك تزامنا مع ازمة الوقود.