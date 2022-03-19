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فساد المنتجات النفطية وصراع الجمهورية وخطر التلوث في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الديمقراطي يؤكد عدم وجود تسوية مع الاتحاد بشأن مرشح الرئاسة.. وترجيحات بحسم الخلافات قبل جلسة السبت.
= استمرار الحوارات بين الاطار والتيار بشأن الكتلة الاكبر.. ودعوات لحكومة انقاذ وطني للخروج من الازمة.

= خطر التلوث يهدد العراق.. تحذير من كارثة انسانية بسبب المياه.. ومخلفات النفط تفاقم حجم المشكلة.


= بعد اتهامه بالفساد.. طرد مدير عام توزيع المنتجات النفطية في كركوك تزامنا مع ازمة الوقود.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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