شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: محادثة بايدن مع نظيره الصيني أظهرت عمق الخلافات بشأن أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

رأت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية، أن مكالمة الفيديو التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الجمعة، والتي استمرت ساعتين، كشفت عن خلاف عميق في مواقف البلدين بشأن كل من الغزو الروسي لأوكرانيا ومطالبات الصين بتايوان.



واعتبرت المجلة أن بايدن فشل في إقناع الرئيس الصيني باستخدام نفوذ الصين لإنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا أو حتى استخدام مصطلح ”الغزو“.

وقالت في تقرير نشر اليوم السبت: ”بدلاً من ذلك، أثارت الدعوة انتقادات ضمنية من الرئيس الصيني للدور الأمريكي في تأجيج الأزمة، وتدخل الولايات المتحدة في تايوان والتهديد بفرض عقوبات أمريكية ضد الصين إذا دعمت المجهود الحربي الروسي“.