شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع وزير الخارجية الكويتي إعادة العلاقات مع الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قال مكتب رئيس الوزارء اللبناني في بيان السبت، إن نجيب ميقاتي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح جهود إعادة العلاقات اللبنانية-الخليجية إلى طبيعتها، وفق ”رويترز“.



وكان الشيخ أحمد قد سلم لبنان مقترحات لبناء الثقة في كانون الثاني/ يناير ضمن جهود إعادة بناء العلاقات.

وتضررت العلاقات الخليجية مع لبنان بسبب تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران في بيروت والمنطقة لكنها وصلت إلى مستوى متدن جديد العام الماضي عندما طردت السعودية ودول خليجية أخرى سفراء لبنانيين واستدعت سفراءها.