شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هذه هي أحدث الأسلحة التي سيقدمها الغرب لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: برغم رفض الغرب فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، إلا أنه أصبح الآن في طريقه لتزويد أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة القوية، والتي تشمل وفق ما نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية: • طائرات بدون طيار من نوع Bayraktar TB2 التركية • طائرات بدون طيار انتحارية من نوع Switchblade • صواريخ Stinger • صواريخ Javelin • صواريخ AT4 المحمولة المضادة للدبابات • صواريخ NLAW المضادة للدبابات • صواريخ Starstreak المضادة للطائرات • طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17

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