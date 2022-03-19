شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يثمّن جهود مجلس التعاون الخليجي لتنظيم واستضافة مشاورات “يمنية – يمنية” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتنظيم واستضافة مشاورات “يمنية – يمنية”.

وأضاف الإرياني على حسابه في تويتر، أن ما تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، هو امتداد لمواقفها الثابتة منذ بدء الأزمة والداعية لإنهاء الحرب وإيجاد حل سياسي، وترجمة لدعم دول المجلس للشعب اليمني في المجالات الاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية.

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي، لعب دورا بناءً في مختلف الأزمات التي مر بها اليمن، ابتداء بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية الداعية لإيجاد حل سلمي للأزمة التي فجرها الانقلاب، ومنها مؤتمري جنيف والكويت واتفاقي ستوكهولم والرياض، والمبادرة السعودية.