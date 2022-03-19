زلزال شدته 5.5 درجة يهز شمال الجزائر

19 مارس , 2022 الجزائر. ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالاً شدته 5.5 درجة هز شمال الجزائر اليوم (السبت). وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

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