الصين تسجل حالتي وفاة بـ« كورونا » لأول مرة منذ أكثر من عام (أ ف ب).

سجل بر الصين الرئيسي اليوم (السبت) أول حالتي وفاة بـ«كوفيد - 19» منذ أكثر من عام، ما يعكس خطورة التهديد الذي تشكله المتحورة «أوميكرون» بعدما تسببت بأعلى عدد من الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أن حالتي الوفاة سجلتا في مقاطعة جيلين في شمال شرقي البلاد التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإصابات، ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات إغلاق أو قيود صارمة في مدن عدة.

وهما أول حالتي وفاة بالفيروس يتم الإبلاغ عنهما في البر الرئيسي للصين - باستثناء هونغ كونغ وماكاو - منذ 26 يناير (كانون الثاني) 2021.

وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 4 آلاف و638.