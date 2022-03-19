انت الان تتابع خبر بطولة العراق.. تحطيم الرقم القياسي في الوثب العالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحطمت عبد الحميد الرقم بعد أن قفزت العارضة على ارتفاع 1.81 م متخطية الرقم السابق البالغ 1.80 المسجل باسمها من خلال بطولة آسيا في اليابان.

وقالت اللاعبة مريم عبد الحميد في بيان لاتحاد القوى، ان "الانجاز جاء بعد تفرغي للتدريب والاهتمام بالمواعيد الثابتة للتدريب توافقا مع موعد البطولة".



وبينت ان "الفترة الماضية ابتعدت عن الانجاز لانشغالها بالامتحانات الدراسية وما ان انتهت واضبت على التدريب بإشراف المدرب وبالتالي تحقق هذا الانجاز الكبير".

يذكر ان بطولة اندية العراق تقام حالياً على مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية.

