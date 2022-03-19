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تأكيد غياب بنزيما وميندي عن الكلاسيكو

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدرب ، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة "كريم و(الظهير الفرنسي) فرلان ميندي لا يستطيعان اللعب غدا (الأحد)".

وتعرض بنزيما للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في ، الاثنين الماضي، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب، في الدقيقة 87.


ويشكل غياب بنزيما ضربة قوية لريال مدريد، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة في مباراته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

ورغم ذلك، فإن أنشيلوتي يملك خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيما بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان، والصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إيدين هازارد، والويلزي غاريث بايل.


تجدر الإشارة إلى أن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، استدعى بنزيما لخوض المباراتين الوديتين ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، في 25 مارس و29 منه في مارسيليا وليل تواليا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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