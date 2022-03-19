مجلس النواب الأمريكي يؤيد تجريد روسيا من وضع الشريك الأكثر تفضيلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الخميس، تشريعاً يقضي بتجريد روسيا وبيلاروسيا من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً" بعد غزو أوكرانيا، ما يمهد الطريق لرسوم جمركية أعلى على الواردات من البلدين.



وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لإلغاء وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" الذي تتمتع به الدولتان، بأغلبية 424 صوتاً مقابل رفض 8 في أحدث الجهود لتكثيف الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وعلى مشروع القانون الآن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن القرار سيمر سريعاً في مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب.

وتمتعت روسيا بهذه الميزة بصفتها عضواً في منظمة التجارة العالمية، وتنسق الدول الديمقراطية من الدول السبع جهودها لتجريد موسكو من هذا الوضع في منظمة التجارة العالمية، وإذا نجحت، سترفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الروسية لتتساوى بذلك مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.