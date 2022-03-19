وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT ويتابع التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه اللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT حيث تابع الوزير التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمشروع والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وبحسب بيان اليوم، بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة والساحة الخارجية والداخلية لها وموقف أتوبيسات السوبر جيت بالمحطة وآليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائي الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعي الأخرى حيث ستكون محطة مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها" ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة – السويس" ‏ومحطة للسوبر جيت وأصبحت المحطة جاهزة لاستقبال الأتوبيسات بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي "عدلي منصور - المطار" ومحطة لأتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري.

ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالي والحضاري المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلي منصور وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لأنظمة الإنذار والحريق وكافة أعمال الحماية المدنية بالمحطة وتوزيع ماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية (TVM) في المحطة وكافة المحطات الأخرى بشكل يساهم في تسيير وسهولة حصول الركاب على التذاكر.

كما اطلع على معدلات تطوير خط (القاهرة /السويس) والذي يبدأ من محطة عدلي منصور حتى السويس بطول 117 كم حيث يجرى تنفيذ ازدواج المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كم ويتم رفع كفاءة الخط في المسافة من الروبيكي حتى السويس بطول 82 كم.

ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية بتسيير قطارات تحيا مصر وقطارات روسي بالتزامن مع افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك للمساهمة في تقديم مستويات متميزة من الخدمات لجمهور الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) ومنها إلى محافظة السويس والعكس بشكل مباشر ودون المرور إلى محافظة الإسماعيلية لتشكل وسيلة نقل آمنة ونظيفة وحديثة لخدمة المواطنين.

واستقل وزير النقل أحد قطارات LRT الذي يجري تشغيله تجريبيا وذلك من محطة عدلي منصور حتى محطة الروبيكي واطمأن على جاهزية مسار ومحطات المشروع وعلى انتظام التشغيل التجريبي للقطارات وجاهزية ورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التي تتم على القطارات التي تم توريدها، حيث وصل 18 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالي 22 قطارا لأزمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة كما تم شحن الـ 4 قطارات المتبقية ومن المخطط وصولهم أوائل الشهر القادم.

كما تابع الوزير خلال جولته جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية،‫ والتحكم ونظم الإشارات،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات وجاهزية مناطق انتظار السيارات بجانب كافة محطات المشروع ، و كباري المشاة التي يتم تنفيذها تيسيرا على ‏المواطنين، بالإضافة الى مخطط استغلال المحطات تجارياً؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع

وبعدها استعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتي تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثماري للمشروع.