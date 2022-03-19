26 مارس.. الحكم على مرتضى منصور في اتهامه بسب "الخطيب وحافظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 26 مارس، للنطق بالحكم.

كما قررت حجز قضية اتهام منصور بسب وقذف محسن حافظ مستشار نادي الزمالك السابق لذات التاريخ.

وحضر في صباح باكر اليوم مرتضى منصور، إلى مقر محكمة شمال الجيزة بإمبابة، قبل حجز القضية.

وأقام "الخطيب" دعوى اتهم فيها مرتضى منصور بالتطاول عليه بالسب والقذف، كما أقام "محسن حافظ" دعوى بذات المضمون، لتنظر أمام محكمة جنح العجوزة.