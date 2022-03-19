بالصور- وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى الخارجة التخصصي في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مستشفى الخارجة التخصصي، يرافقه محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الوادي الجديد.

وتفقد الوزير أقسام المستشفى وتابع مستوى الخدمات الطبية ومركز الدم وأقسام المستشفى ومراحل التطوير التى يجري تنفيذها بالمستشفى وبحث آليات تحويلها إلى مستشفى تعليمي.

وتعد زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوادي الجديد هي الأولى من نوعها ,ويجري خلالها عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة بجامعة الوادي الجديد.