شعبة تصنيع الذهب: لا زيادة في أسعار المصنعية هذا العام رغم ارتفاع التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، في بيان صحفي اليوم السبت، إن الشعبة بالاتفاق مع كبار مصنعي الذهب في مصر رأت عدم زيادة أسعار المصنعية خلال عام ٢٠٢٢، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين عليهم، وهو ما سيدعم من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية أمام مثيلتها العالمية.

وأضاف أن الشعبة حريصة على عدم تحميل أسعار المشغولات الذهبية زيادة جديدة في الأسعار حتى لا يصاب سوق الصاغة بالركود في المبيعات وتستطيع المشغولات الذهبية منافسة المستورد في السوق المحلي، خاصة وأن أسعار الذهب عالميا تعرضت الى ارتفاعات متتالية في ظل التوترات الجيوسياسية التي يتعرض لها العالم، وهو ما انعكس على زيادة الأسعار في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال إن الشعبة تسعى لدعم صناعة الذهب الوطنية، ورفع تنافسيتها سواء في السوق المحلي أو العالمي، ما دفعها للاتفاق مع مصنعين الذهب المحليين بعدم زيادة أسعار المصنعية.

وأوضح أن الشعبة لديها استراتيجية متكاملة لدعم صناعة الذهب ومضاعفة حجم صادرات المشغولات الذهبية ضمن خطط الدولة لرفع صادراتها إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا.

وكانت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، عقدت اجتماعًا لمجلس إدارتها الأول بكامل أعضائها أسفر عن إصدار عدة توصيات؛ لدعم صناعة الذهب شملت إعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، وخفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5%.

وضمت القرارات العمل على تنمية واثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة والفنون التطبيقية، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير، كما توصلت إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا.