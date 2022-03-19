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البابا تواضروس يستقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس، الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك بلبنان، وبرفقته نيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر، والوفد المرافق من الكنيسة المارونية.

ورحب قداسة البابا في كلمته بزيارة غبطة البطريرك والوفد المرافق، لمصر وللكنيسة القبطية.

شارك في استقبال الكاردينال مار بشارة الراعي، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وجرجس صالح منسق العلاقات عن الكنيسة القبطية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء سكرتارية قداسة البابا وبعض من شمامسة الكلية الإكليريكية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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