ميناء السخنة يستقبل 86 سائحًا برحلة اليوم الواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء السخنة جنوب السويس السفينة السياحية LE BOUGAINVILL وعلى متنها 86 سائحاً و112 فرداً من طاقم السفينة قادمة من ميناء العقبة، في رحلة اليوم الواحد.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة متجهة على ميناء رودس باليونان وذلك بعد انتهاء زيارتة السياح لمعالم القاهرة خلال رحلة اليوم السبت.

يأتي ذلك في ظل استقبال الميناء لرحلات اليوم الواحد وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية في مصر، عبر الموانئ المحلية .

وذكر بيان صحفي للهيئة ان ميناء السخنة يستقبل بعد غد الاثنين السفينة السياحية AMERALD AZZURRA وعلى متنها 80 سائح و70 فرداً من طاقم السفينة لرحلات اليوم الواحد أيضاً.