توفيق عكاشة عن حياة الدرديري: اتجوزتها بدون مؤخر.. وبيجي علينا أيام مش معانا تمن السجاير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف الإعلامي توفيق عكاشة السبب الحقيقي وراء زواجه من الإعلامية حياة الدرديري، موضحا أنها وقفت بجانبه وقفة "رجولة واحترام" رغم غلق القناة وعدم وجود مصدر رزق آخر.

وقال عكاشة، في حوار لمصراوي: إنه بعد التحفظ على ممتلكاته وفصله من مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، والتحفظ أيضا على سيارته لمدة سنة وشهرين على ذمة محضر بحجة ضرب أحد المواطنين والشروع في اغتياله، وبناء على هذا البلاغ والمحضر، تم سحب طبنجته".

وتابع توفيق عكاشة: "مع مرور الوقت، دخلت السجن ووقعت فتنة بين أهلي وبين حياة، وبعد خروجي من السجن، اكتشفت هذا الأمر وسارعت في توضيح الأمر بين الجانبين، رغم أن أصحاب الفتنة حاولوا الزج بيننا لإبعادنا عن بعض وعدم إتمام الزواج".

وأوضح أنه تزوجها بدون مؤخر بناء على طلبها، قائلا: "حياة رفضت أن أكتب لها مؤخر إطلاقا، وهي إنسانة طيبة وجدعة جدا".

ووجه عكاشة الشكر إلى زوجته "حياة" نظرا لما تتحمله في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها، قائلا: "بيجي علينا ساعات وأيام مش بيكون معانا تمن علبة السجاير، وهو أمر محزن ومع ذلك هي متحملة هذا، وهذا كان دافع كبير للبحث عن عمل في مجال الإعلام أو أي مجال آخر يتصل بيها".

وأكد عكاشة أن الإعلامية "حياة" مثقفة بدرجة عالية ولديها استعداد الدخول في أي مناظرة ثقافية للدخول مع أي مذيعة في مصر، كونها خريجة أزهر حتى الثانوية الأزهرية، والتحقت بجامعة القاهرة وتخرجت من كلية الإعلام بالقاهرة.