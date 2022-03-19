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الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بالكهرباء

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت المفوضية الأوروبية للطاقة كادري سيمسون ربط الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بشبكته الكهربائية.

 

وذكرت سيمسون في بيانها: "في هذا المجال، أصبحت أوكرانيا الآن جزءا من أوروبا".

 

وقالت: "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في قطاع الطاقة، بضمان التدفق العكسي للغاز /المستورد من روسيا/ إليها وتوصيل إمدادات الطاقة التي تشتد الحاجة إليها".

 

من جهتها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "أوكرانيا ومولدافيا وأوروبا تتبنى قيما مشتركة وطاقة مشتركة وتضامنا مشتركا".

 

 

 

 

 

المصدر: ا ف ب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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