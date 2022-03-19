شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جونسون: إذا صمتنا «بوتين» سيغزو جورجيا ودول البلطيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريحات بشان الأزمة الأوكرانية إننا إذا صمتنا فإن بوتين سيهاجم جورجيا ودول البلطيق.

وأضاف جونسون أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، منوها أن قراره بالهجوم على أوكرانيا كارثي، وسيخسر في حالة صمود أوكرانيا.

بينما صرح وزير الخارجية سيرجي لافروف أن العملية العسكرية في أوكرانيا عطلت “مشروع الغرب” المناهض لروسيا.

وأضاف أنه لم يكن لدينا خيار سوى العملية العسكرية في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه كييف عن سقوط قتلى في القصف الروسي على موقع عسكري في ميكولايف.