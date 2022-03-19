شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا.. الجيش يأمر بحظر تجول لمدة 38 ساعة في مدينة زابوريغيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب رئيس بلدية مدينة زابوريغيا الأوكرانية، أناتولي كورتييف، إن الجيش الأوكراني فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة بجنوب البلاد ابتداء من الساعة (1400 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين.



وأضاف في منشور على الإنترنت "لا تخرجوا في هذه الفترة!".

وأصبحت زابوريجيا نقطة عبور مهمة لبعض من 35 ألف شخص يُعتقد أنهم فروا من مدينة ماريوبول المحاصرة في الجنوب الشرقي.